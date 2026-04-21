Diyarbakır'da yolcu minibüsü şoförü, yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki minibüs sürücüsü, yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.