Diyarbakır'da yolcu minibüsü şoförü, yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazası olayında tüm sanıklar tahliye edildi
Olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki minibüs sürücüsü, yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA