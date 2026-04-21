Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde uzun süredir beklenen doğalgaz projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Proje kapsamında ilk etap boruların sahaya indirilmesiyle çalışmalar resmen başladı.

Sevkiyatların hızla sürdüğü beldede ikinci tırın da ulaşmasıyla birlikte hazırlıklar tam kapasiteye ulaştı. Yenikent Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje, belde halkına daha konforlu, güvenli ve çevreci bir enerji altyapısı sunmayı hedefliyor. Doğalgazın kullanıma geçmesiyle birlikte hava kirliliğinin azaltılması ve vatandaşların ısınma maliyetlerinin düşürülmesi bekleniyor. Altyapı çalışmalarının başlaması, Yenikent'in modernleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Doğalgaz borularının sevkiyatını yerinde takip eden Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Cumali Öztürk, 'Beldemizde uzun süredir beklenen doğalgaz projesinde ilk somut adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Borularımız sahaya indi, ikinci tırımız da ulaştı. Bu yatırım ile Yenikent'imiz daha konforlu ve modern bir yapıya kavuşacak' dedi.

Cumali Öztürk ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başta olmak üzere, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetinerenler, milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı ile projeye destek veren tüm isimlere teşekkür etti.

Teknik ekiplerin boruların sahaya indirilmesinin ardından güzergah belirleme ve kazı hazırlıklarına başladığı bildirildi. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve en kısa sürede konutlara doğalgaz verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.