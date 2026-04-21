Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı sonrası kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu'nun önü duygusal yazılar, görseller ve çiçeklerle donatıldı.

Kahramanmaraş'taki saldırının yaşandığı okul önünde hüzünlü anmalar yaşanmaya devam ediyor. Okulun dış kapısına asılan not ve yazılar dikkat çekiyor. Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu görseller ise duygu dolu anlara sahne oluyor. Olayın ardından okulun dış kapısı çiçekler ve karanfillerle süslenirken vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamayıp dua ediyor.

'Çocuğumuzu takip etmemiz ve ilgilenmemiz lazım'

Okulu ziyaret eden vatandaşlardan Remzi Ulaş, 'Artık kelimelerin bittiği yerdeyiz. İçimiz yanıyor. 1 öğretmen 8 evladımızı kaybettik. Keşke kentimiz böyle anılmasaydı. 5-6 gündür uyku uyuyamıyorum. Her gün geliyorum buraya yazıları okuyorum bazen ağlıyoruz. Toplumun her ferdine görev düşüyor. Bir çocuk okula severek gelip gidecek. Çocuğumuzu takip etmemiz ve ilgilenmemiz lazım' dedi.