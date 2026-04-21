Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Kriket Grup (Bölge) Müsabakalarına katılan Kütahya Pazarlar Spor Lisesi, gösterdiği üstün performansla Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. 12 takımın mücadele ettiği organizasyonda Kütahya temsilcisi, bölge üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda Pazarlar Spor Lisesi, turnuvanın ilk aşamasında sergilediği etkili oyunla dikkat çekti. Grup karşılaşmalarını başarıyla tamamlayan ekip, 12 takım arasından sıyrılarak ilk 6'ya kalmayı başardı. İkinci grup aşamasında da disiplinli oyununu sürdüren Kütahya ekibi, bu turu da geçerek son 4 takım arasına adını yazdırdı. Yarı final ve final karşılaşmalarında zorlu rakiplerle mücadele eden Pazarlar Spor Lisesi, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Elde edilen bu dereceyle Türkiye'nin en iyi takımları arasına giren ekip, Muğla'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, elde edilen başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, 'Kütahya'nın tek erkek ve kız kriket takımının okulumuzdan çıkması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Sahada büyük mücadele ortaya koyan öğrencilerimizi ve emeği geçen teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Türkiye Finalleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Muğla'da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz' dedi.

Gökalp ayrıca, takımın başarısında önemli katkıları bulunan Beden Eğitimi öğretmenleri Osman Erdinç ve Erhan Dağdeviren'e teşekkür etti.

Kütahya temsilcisi Pazarlar Spor Lisesi, Muğla'daki Türkiye Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.