Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çamelili ve Çallı kadınların ardından bu kez Babadağlı 50 kadını milli mücadelenin kalbi Çanakkale ile buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kadınların sosyal hayata katılımını artırma ve tarih bilincini güçlendirme vizyonu doğrultusunda düzenlenen kültür turları sürüyor. Daha önce hiç Çanakkale'yi görmemiş olan Babadağlı 50 kadın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, ecdadın destan yazdığı topraklara anlamlı bir yolculuk gerçekleştirdi. Profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen programda, Babadağlı kadınlar milli mücadelenin en kritik noktalarını yerinde görme imkanı buldu. Ziyaret rotasında, Seyit Onbaşı Anıtı ve Mecidiye Tabyası, Şehitler Abidesi ve Şahindere Hastane Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı, Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir, Aynalı Çarşı ve Kordon yer aldı.

Babadağlı kadınlardan Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür

Geziye katılan Babadağlı kadınlar hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek kendilerine sağlanan bu imkan için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.