DENİZLİ (İHA) - Denizli İhracatçılar Birliği'nde (DENİB) genel kurul sonrası gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen DENİB Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından, yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, DENİB Başkan Yardımcılıkları ile Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği görev dağılımları belirlendi. Başkan Yardımcılıklarına oy birliğiyle Sedat Erikoğlu ve Cüneyt Demirkan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğine ise oy birliğiyle Murat Tosunoğlu seçildi.

Ayrıca toplantıda, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan farklı çalışma komisyonları da belirlenerek yeni dönemin yol haritası şekillendirildi.

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısının hayırlı olmasını temenni ederek, oluşturulan çalışma komisyonlarının geliştireceği projelerle hem Denizli hem de ülke ihracatına önemli katkılar sunacağına olan inancını vurguladı.