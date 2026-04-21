Memorial Göztepe Hastanesi, dünyanın en saygın kalp cerrahisi kuruluşlarından AATS iş birliğiyle uluslararası bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Yüksek riskli dört farklı operasyonun canlı yayınlandığı programda ameliyatlar dünyaca ünlü uzmanlar tarafından canlı takip edildi.

Memorial Göztepe Hastanesi ve AATS iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilen 'Uluslararası İleri Kalp Cerrahisi ve Canlı Vaka Programı', dünya kalp cerrahisinin önemli isimlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Program kapsamında yurt dışından burslu genç kalp cerrahları, uluslararası uzmanlar ve Türkiye'den kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi camiasının seçkin isimleri, 'kalp takımı' yaklaşımı çerçevesinde vaka tartışmaları ve ileri cerrahi teknik paylaşımları gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü uzmanlar canlı yayında takip etti

Memorial Göztepe Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Serkan Durdu, Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer, Prof. Dr. Sertaç Çiçek liderliğinde gerçekleştirilen programda, tıbbın en ileri uygulamaları arasında gösterilen yüksek riskli dört farklı operasyon başarıyla tamamlandı. Robotik Koroner Bypass Cerrahisi, Prostetik Aort Kapak Endokarditinde Ross Prosedürü, Dejeneratif Biyolojik Mitral Kapakta Transapikal Valve-in-Valve İşlemi ve Asendan Aort Anevrizmasında aort kapak koruyucu cerrahi operasyonları, kurulan dev ekranlar üzerinden katılımcı hekimler tarafından anlık olarak takip edildi.

Türkiye'nin cerrahi başarısı uluslararası arenada

İstanbul'da düzenlenen bu önemli bilimsel toplantı, robotik operasyonlardan kompleks kapak ameliyatlarına kadar Türkiye'nin ulaştığı teknolojik düzeyi bir kez daha kanıtladı. Multidisipliner bir yaklaşımla ele alınan vakalarda, en zorlu kalp operasyonlarının eğitim odaklı paylaşımları yapılarak cerrahideki son yenilikler aktarıldı.

'Dünya devini Türkiye'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz'

Organizasyonun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Memorial Göztepe Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Serkan Durdu, projenin önemine ilişkin şunları söyledi:

'Bugün bu toplantı Türkiye'de ilk kez yapılan bir toplantı. Kardiyoloji ve kalp cerrahisi arenasında dünyadaki en önemli kuruluşlardan bir tanesi; American Association for Thoracic Surgery (AATS) dediğimiz kuruluşun uluslararası kursunu düzenliyoruz. Bu kapsamda AATS'nin yöneticilerinden dünyaca ünlü cerrahlar burada bizlerle beraberler ve uluslararası katılımlı yaklaşık 50 civarında da bir kursiyerimiz var. Bu kursiyerlerimiz aslında kendileri ameliyat yapan cerrahlar. Kurs kapsamında dört tane canlı cerrahi planladık ve bu operasyonlar dünyanın her yerinde çok ilgi çeken, 'hot topic' dediğimiz çok sıcak konu başlıkları. Bunlardan bir tanesi robot destekli koroner baypas cerrahisi. Bir tanesi aort kapak koruyucu aort anevrizma cerrahisi; bu da son derece önemli bir operasyon. Bir diğeri vdaha önceden kapak ameliyatı olmuş bir hastada enfektif endokardit dediğimiz kapakta bir enfeksiyon var. Onu da insan kaynaklı bir homogreftle değiştireceğimiz yine büyük bir cerrahi. Son olarak da yine kalp takımının bünyesinde, daha önceden biyolojik kapak yapılmış bir hastamıza biyolojik kapağın dejenerasyonu nedeniyle fonksiyon görmüyor. Dolayısıyla o hastaya da küçük bir kesiyle girip kapağın içerisine kapak koyacağımız, 'valve-in-valve' dediğimiz bir operasyonu gerçekleştireceğiz. Bunların hepsi dünya çapında gerçekten çok önemli ve büyük operasyonlar. Bizler bu kapsamda böyle bir organizasyon dahilinde Memorial Göztepe Kalp Takımı olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı hem kendi adımıza hem de ülkemiz adına gerçekten çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz. Bundan sonra uluslararası iş birliklerimiz devam edecek. Kliniğimize başka merkezlerden arkadaşlarımız gelip özellikle robotik cerrahide, konjenital kalp cerrahisinde, aort cerrahisinde eğitimler almaya devam edecekler.'

'Türkiye teknolojik altyapıda dünyanın en iyilerinden biri'

Türk cerrahların başarısını ve hastanenin teknik altyapısını takdirle karşılayan AATS Başkanı Dr. Vaughn Starnes ise şu ifadelere yer verdi:

'Amerika'dan geldik ve görüyoruz ki burası çok güzel, çok başarılı bir kalp merkezi. Burada özellikle robot ile çok başarılı kalp cerrahileri yapılıyor. Ek olarak buranın güzel bir kalp merkezi olduğunu da görüyoruz. Bu kapsamda bilgi alışverişi programlarımız devam ediyor. Burada en iyilerden biri olduğunuzu söyleyebilirim. Gerçekten son teknoloji ve en ileri teknolojide cerrahilerin yapıldığı belli oluyor. Biz de AATS olarak yakın bir bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Öte yandan lisansüstü programımız var ve burada lisansüstünde bilgi alışverişi yapan öğrencilerimizin eğitimleri de devam ediyor.'