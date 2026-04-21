Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından üniversite öğrencilerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen KAMBÜS Projesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) kampüsünde de hizmete başladı.

Daha önce İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) kampüsünde uygulamaya alınan proje kapsamında, HMKÜ'de ring seferleri başladı. HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında KAMBÜS aracı, hafta içi her gün 07.30-18.00 saatleri arasında kampüs ana girişinden hareket ederek 30 dakikalık aralıklarla hizmet veriyor.

Uygulama ile öğrencilerin kampüs içi ulaşımı kolaylaşırken, derslere erişimde zaman tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

KAMBÜS'ü kullanan öğrenciler ise özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım zorluklarının ortadan kalktığını belirterek uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

HBB yetkilileri, öğrenci odaklı projelerin sürdürüleceğini kaydetti.