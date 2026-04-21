Erzincan'ın Kemah ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor. Koruyolu köyünde küçükbaş hayvanların ekiplerce aşıları yapıldı, küpeleri takıldı.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada yürüttükleri uygulamalarla hayvanların hem kayıt altına alınmasını hem de hastalıklara karşı korunmasını sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanlara koruyucu aşı uygulanırken, kimliklendirme için küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi. Uygulamayla sürülerin takibinin kolaylaştırılması ve hayvan sağlığının korunması amaçlanıyor.