Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenci yurdunda meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasında karar çıktı. Mahkeme tüm sanıklar hakkında tahliye kararı verdi.

Geçtiğimiz 25 Ekim 2023 tarihinde Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ile montaj yapan firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. de yakalanarak tutuklanmış, firmanın elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmıştı.

Olayla ilgili görülen davada asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası, montaj yapan firmanın sahibi H.T., makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. hakkında ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan ise 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmişti. Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanan elektrik mühendisi N.M.'nin ise beraatına karar verilmişti. Ayrıca kamu görevlileri hakkında da ayrı bir soruşturma başlatılmış, dönemin Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F., Yatırım İnşaat Müdürü M.B., KYK Müdürü A.K., Efeler Gençlik ve Spor Müdürü M.Y. ile Güzelhisar KYK Müdürü E.Ç. hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Davada karar çıktı

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen son duruşmasında karar çıktı. Duruşmada konuşan Baba Akın Ertaş; 'Sanıkların ceza almalarını talep ediyorum. Keşke burada olsalardı da yüzlerine söyleseydik' dedi.

Anne Serpil Ertaş ise 'Sanıkların neden burada olmadıklarına anlam veremiyorum. Geldiğim zaman yüzleşecek kimsenin olmaması beni derinden üzüyor. Ben çocuğumu kaybettim ve geri gelmeyecek. Lütfen emsal karar verilsin' şeklinde konuştu.

Sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerine atılı suçların beraatına karar verdi.