Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 65 yaş üstü, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik berber ve kuaför hizmetlerini sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayrama daha konforlu ve moralli hazırlanabilmesi amacıyla sosyal destek çalışmalarına devam ediyor.

HBB tarafından yürütülen hizmet kapsamında 65 yaş üstü, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların saç kesimi ve kişisel bakım işlemleri uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Muhtarlarla iş birliği içerisinde hazırlanan program doğrultusunda belirlenen noktalarda vatandaşlara hizmet sunan ekipler, yatağa bağımlı bireylerin evlerine giderek kişisel bakım ihtiyaçlarını bulundukları ortamda karşılıyor.

Yetkililer, evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşların bakım ihtiyaçlarının yerinde karşılanmasının amaçlandığını belirterek toplumun her kesimine dokunan sosyal destek çalışmalarının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sürdürüldüğünü ifade etti.