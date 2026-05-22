Hatay'daKurban Bayramı öncesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenilir hayvan hareketlerinin sağlanması amacıyla il genelindeki hayvan satış yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan satış alanlarında kapsamlı incelemeler yapıldı.

İlçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; hayvan satış alanlarının genel durumu, hayvan sağlığı koşulları, küpe ve kayıt bilgileri ile sevk ve kontrol belgeleri mevzuat kapsamında kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca hayvan hareketlerinin kontrollü şekilde yürütülmesi, biyogüvenlik tedbirlerinin uygulanması ve vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvanlara güvenli şekilde ulaşabilmesine yönelik hususlar titizlikle değerlendirildi.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması, güvenilir hayvan hareketlerinin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin Kurban Bayramı süresince kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.