Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sahaya inerek su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Öntürk, 20 Mayıs Çarşamba günü il genelinde etkisini artıran yoğun yağışların ardından beraberindeki heyetle birlikte sahada incelemeler gerçekleştirdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlardan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Başkan Öntürk, yetkililerden son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Su baskınlarının yaşandığı, taşkın riskinin arttığı ve zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Öntürk'ün, gece boyunca görev yapan ekiplerin çalışmalarını koordine ederek ilgili birimlere gerekli talimatları verdiği belirtildi.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Öntürk, haneleri ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hatay'ımızda meydana gelen sel felaketinin ardından ekiplerimizle sahadaki çalışmaları yerinde inceledik. İlk andan itibaren tüm imkânlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Yaralarımızı saracak, bu felaketin izlerini de hep birlikte sileceğiz' ifadelerini kullandı.