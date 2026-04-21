Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üretimde verimliliği artırmak amacıyla tarımsal desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda Bekilli ilçesine 1 adet yem pelet makinesi ile 1 adet yem ezme makinesi desteği sağlandı.

Tarımsal üretimde mekanizasyonun yaygınlaştırılması, kaliteli ve ekonomik hayvan yemi üretiminin teşvik edilmesi hedefiyle yürütülen destek programı çerçevesinde verilen makineler, bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin kullanımına sunulacak. Proje ile üreticilerin arpa, mısır ve buğday gibi yem hammaddelerini kendi imkânlarıyla işleyerek daha düşük maliyetli ve dengeli rasyonlar oluşturabilmesi amaçlanıyor. Böylece hem hayvan verimliliğinin artırılması hem de işletmelerin ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kırsaldaki verimlilik artacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu tarafından teslim edilen makineler, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir'e takdim edildi. Başkan Demir burada yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun üreticiye verdiği desteklerin artarak devam ettiğini belirterek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ilçemize ve üreticilerimize yönelik destekleri sürüyor. Nerede üretim varsa, nerede emek veren bir çiftçimiz varsa biz onun yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemize kazandırılan yem ezme ve yem pelet makinelerinin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza, Denizli Büyükşehir Belediyemize ve Kırsal Hizmetler Dairesine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bu destekle birlikte, kırsal üretimde verimliliğin artırılması, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal mekanizasyonun yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sağlanan ekipmanların, bölgedeki hayvancılık işletmelerinde üretim süreçlerini iyileştirmesi ve yerel üreticilerin rekabet gücüne katkı sunması bekleniyor.