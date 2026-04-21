Tavas Belediyesi, DMD kas hastalığıyla mücadele eden Mehmet Tefenlili için tüm Türkiye'ye örnek olacak bir farkındalık hareketine imza atıyor. Belediye Başkanı Kadir Tatık, Belediye Meclis Üyeleri ve Mehmet'in ailesi, Konyaspor-Fenerbahçe maçının seremonisine Mehmet ile birlikte çıkarak 'Tavas Tek Yürek' mesajını tüm dünyaya duyuracak.

Tavas Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu ve 'Gönül Belediyeciliği' şiarıyla, DMD kas hastası minik Mehmet Tefenlili'nin sesini duyurmak için dev bir organizasyonu hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Kadir Tatık, Mehmet'in tedavi süreci için gereken toplumsal desteği ve farkındalığı zirveye taşımak amacıyla yarın akşam Konya'da sahaya iniyor. 21 Nisan 2026 Salı günü saat 20:30'da başlayacak olan Konyaspor - Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenecek resmi seremonide, Tavas'ın minik kahramanı Mehmet Tefenlili başrolde olacak. Mehmet'e bu tarihi anlarda; Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ailesi ve Tavas Belediye Meclis Üyeleri eşlik edecek. Yeşil sahada verilecek bu birlik fotoğrafı, Mehmet'in başlattığı yaşam mücadelesinde Tavas'ın nasıl kenetlendiğini tüm Türkiye'ye gösterecek. Bu anlamlı buluşma, aynı zamanda Mehmet'in tedavisi için devam eden Valilik onaylı yardım kampanyasına dikkat çekmeyi hedefliyor. Tavas Belediyesi, maçın heyecanını Mehmet'in sağlığı için bir dayanışma seferberliğine dönüştürerek, tüm sporseverleri ve vatandaşları görselde yer alan resmi IBAN numarası üzerinden destek olmaya davet ediyor.

'Mehmet'in elini sahada ve gönlümüzde hiç bırakmayacağız'

Organizasyonla ilgili kararlılığını dile getiren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şu açıklamayı yaptı: 'Bizim için belediyecilik, sadece hizmet üretmek değil, bir evladımızın hayata tutunma çabasına omuz vermektir. Yarın akşam Konya'da sadece bir maç izlemeyeceğiz; Mehmet'imizin, ailesinin ve Tavas halkının umudunu o yeşil sahaya taşıyacağız. Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte, Mehmet'in o seremonide elinden tutarak tüm Türkiye'ye 'Biz buradayız ve Mehmet'in yanındayız' diyeceğiz. İnanıyoruz ki bu birliktelik, Mehmet'imizin sağlığına kavuşması için gereken kapıları sonuna kadar açacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu umut yolculuğunda Mehmet'e destek olmaya, Valilik onaylı kampanyamıza katkı sunmaya davet ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz.'