Denizli İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya; Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Köşger, 2026 yılına ait yatırım projeleri hakkında bilgi vererek, İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarının Denizli'nin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Köşger, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, vatandaş odaklı projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda, kamu kurumlarının yürüttüğü projelerde gelinen aşamalar değerlendirilirken, devam eden yatırımlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Kurum temsilcileri, projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan koordinasyon başlıklarını da paylaştı. Özellikle Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü yatırımlar toplantının ana gündemini oluşturdu. Karayolu çalışmaları, dönel kavşak ve battı-çıktı projeleri, ilçe giriş-çıkış düzenlemeleri, aydınlatma faaliyetleri ile altyapı sorunları gündeme gelirken; sulama projeleri ve gölet yapımına ilişkin talepler de dile getirildi.

Toplantı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ, Pamukkale Üniversitesi, Karayolları, Devlet Su İşleri, Devlet Demir Yolları ve TEİAŞ tarafından yapılan sunumların ardından, koordinasyon gerektiren konuların soru-cevap şeklinde istişare edilmesiyle sona erdi.