Denizli'de 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında Gençlikspor il Müdürlüğü ve Okçuluk İl Temsilciliği koordinesinde minikler okçuluk yarışması düzenlendi. Okçuluk İl Temsilcisi Sevinç Bursalı, ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek başarılı bir organizasyon olduğunu ve sporcuların kıyasıya mücadele sergilediğini belirti.

Denizli'de, 19 Nisan 2026 tarihinde, Zafer Katrancı Tesisleri'nde, 46 sporcunun katıldığı minikler okçuluk yarışması düzenlendi. Yarışmalarda 9-12 yaş arası sporcular kıyasıya mücadele ederken güzel havada veliler de çocuklarının atışlarını izleyerek onların heyecanına ortak oldular. Okçuluk müsabakalarına Denizli'de faaliyet gösteren kulüp sporcuları ile ferdi sporcular katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda başarılı olan sporculara madalyaları düzenlenen törenle takıldı. Yarışmaları değerlendiren Denizli Okçuluk İl Temsilcisi Sevinç Bursalı, 'İlimizden katılımcılar ve Muğla'dan gelen misafirlerimizin katılımı ile minikler okçuluk yarışması yapıyoruz. 9-10 ve 11 yaş gruplarındaki sporcular katılıyor. 9-10 yaş grupları olimpik yay 11-12 yaş grupları olimpik yay ve makaralı yay ile kategorilerinde mücadele ediyorlar. İlgi çok güzel. Eskiye göre çok daha iyiyiz. Baya bir ilerleme kaydettik. Türkiye şampiyonasına eş değer yarışmalar yapıyoruz. Bunları ayda bir yapmaya çalışıyoruz. Her kategoriden sporcularımızın katılımıyla güzel organizasyonlar yapıyoruz. Denizli Gençlikspor, ferdi sporcular, Denizli Okçuluk Spor Kulübü, Yeni Katılan Denizlispor ile birlikte büyümeye devam ediyoruz. Denizli'de okçuluk uluslararası ve ulusal bazda derece ile taçlandırdığımızda ildeki organizasyonlarımız daha da büyük önem kazanacak. Şu anda ilde iyiyiz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Bu büyümeyi bir de il dışı madalyalarla taçlandırabilirsek çok güzel olacak' diye konuştu.

Sevinç Bursalı: 'Okçuluk sabrı öğretiyor'

Okçuluk sporunun özellikle çocuklar için çok yararlı olduğunu söyleyen Bursalı 'Okçuluk dışarıdan baktığınız da çok durağan bir spor olarak görünüyorsa da çocuğun 3 saniyelik atış süresi içerisinde kendisine, elindeki malzemeye, karşıdaki hedefe hakim olması gereken bir spor. Her zaman söylediğimiz gibi çağımız sporunda insanlarında, küçük büyük hepimizde olmayan başta sabrı öğreten dikkat ve konsantrasyonu geliştiren önemli branşlardan biri. Malzemeye dayalı olduğu için ilerlememiz biraz zor olsa da elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zamanımızın eğitim öğretim sisteminde sadece sınava dayalı yer almakta öğrenci orada 1,5-2 saat soru çözmekle uğraşmakta işte onun temel hazırlığına bu branşla en iyi şekilde katkı sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Her çocuk muhakkak bir spor dalı ile uğraşmalı'

Velilere de seslenen ve çocuklarına spor yaptırması tavsiyesinde bulunan Bursalı, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Yeterki kendinize zaman ayırın. Ayırdığınız sürece yapabileceğiniz bir branş muhakkak vardır. Zayıfım, kiloluyum, güçlüyüm, değilim bir bahane değil. Herkesin yapabileceği bir branş muhakkak vardır. Bu spor olur, sanat olur, resim olur müzik olur yeter ki kendimize zaman ayıralım. Mutlu olalım, mutlu olursak zaten her şey olumluya gidecektir. Bu iş hayatında da ev hayatında da yeter ki mutlu olmayı bilelim.'