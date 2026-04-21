Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte meydana gelen toprak kayması, bir evde büyük çapta hasar oluşturdu.

Bahçesaray ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yamaçtan kopan çamur ve toprak yığını, bir eve girerek büyük korkuya neden oldu. Önceki gün başlayan ve belli aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgede etkili olan sağanak sonrası ilçeye bağlı Altındere Mahallesi'nde sabaha karşı heyelan meydana geldi. Sağanak yağmurun yumuşattığı toprak çamura dönüşerek mahallede ikamet eden Adem Boz'un evine girdi. Ev halkı büyük korku ve panik yaşarken Boz, çocuklarını evden çıkarıp yakınlarının evine götürdü. Çatı ve mutfak penceresinden eve dolan çamur, mahalle sakinlerinin yardımıyla temizlendi. Evin çatısı ile bahçeye biriken çamur, iş makinesinin yardımıyla temizleniyor.

'Dikmetaş mezrası yolunda heyelan'

Bahçesaray ilçesinde sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelan, Dikmetaş mezrasına ulaşımı sağlayan yolu kapattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, bölgeyi çamurdan temizleyip yolu ulaşıma açtı.