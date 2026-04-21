Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 14-17 Nisan tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye genelinden 63 üniversiteden 199 erkek ve 138 kadın olmak üzere toplam 337 sporcu katıldı. Ekin Burak, Sıla Günteki, Beyzanur Korkmazer ve Rümeysa İlci'den oluşan Kastamonu Üniversitesi kadın masa tenisi takımı, sergilediği başarılı performansla turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamlayarak kürsüde yer aldı. Şampiyonada Nişantaşı Üniversitesi birinci olurken, Gazi Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen dereceye ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin spor alanındaki performanslarının Kastamonu Üniversitesi'nin gelişim vizyonu açısından önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Rektör Topal, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra spor alanında da istikrarlı bir şekilde başarı elde etmelerinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, bu tür derecelerin Kastamonu Üniversitesi'nin çok yönlü gelişim anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Ünilig Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde eden kadın takımını tebrik eden Rektör Topal, emeği geçen antrenörlere teşekkür etti.