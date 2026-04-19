Kastamonu'da yaşayan Enes Özer, geri dönüşüm malzemeleri ve internetten bulduğu motor parçalarıyla ikinci el olarak satın aldığı bisikleti mobilete dönüştürdü. Özer'in yaptığı motorlu bisikleti gören vatandaşlar ise kendileri için yapmasını da talep ediyor.

Kastamonu'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan 29 yaşındaki Enes Özer, evinde kurduğu küçük atölyesinde motorlu bir bisiklet yapmaya karar verdi. Küçük yaşlardan itibaren motorlara ilgi duyan ve ağabeyinin dükkanında çalışarak kendisini geliştiren Özer, fikri için internet üzerinden yaptığı araştırmalarda bisikletler için hazır benzinli motor setlerinin satıldığını öğrendi. Maliyetinin çok fazla olduğunu gören Özer, hayalini gerçekleştirmek için ikinci el motor ve bisiklet parçalarını satın alarak kendi tasarımını yapmaya karar verdi. İkinci el bir bisiklet ve internet üzerinden motor parçaları, benzin deposu gibi ürünler alan Özer, evindeki küçük atölyesinde motosikletli bisikleti yapmaya başladı. Eşi mutfakta yemek yaparken fleks doğalgaz borusu dikkatini çeken Özer, bulduğu bir doğalgaz borusundan da motorun egzoz kısmını yaptı. Atık malzemeleri kullanarak bisikleti motorla çalıştırmayı başaran Özer, çevresindeki vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

2 litre benzinle çalışan bisikletin yaklaşık 80 kilometre menzilinin bulunduğunu ifade eden Enes Özer, bisikleti gören vatandaşların sürekli kendileri için de yapmasını istediğini söyledi.

'Motorun bütün parçalarını takarak yürür vaziyete getiririm'

Yaklaşık 18 yıldır motorlarla uğraştığını söyleyen Özer, 'Bir motoru komple söküp takabilirim. Parçalı bir vaziyette motor geldiği zaman bütün parçalarını takarak yürür vaziyete getiririm. Ağabeyim motor işiyle uğraşıyordu. Ben de onun yanında 9-10 yaşlarında öğrenmeye başladım. Ağabeyimin İzmir'de dükkanı vardı, onun yanında çalışarak, öğrenerek kendimi bu işte geliştirdim' dedi.

'Düşük maliyetli yapmak istedim'

Bisikleti motorla çalıştırma fikrinin 1 yıl önce ortaya çıktığını dile getiren Özer, 'İkinci el bisiklet satın aldım. Eski olduğu için bisikletin her yerini söktüm. Zımparaladım, yeniden boyadım. Jant, vites aktarıcı gibi diğer bütün parçalarını sıfır olarak satın aldım. Bisikleti topladıktan sonra motor kısmına baktım. Motorlar kit olarak satılıyor ama maliyeti 13 bin lira çok olduğu için daha düşük maliyetli yapmak istedim. Bir alışveriş sitesinde malzemeleri tek tek almaya karar verdim. Yaklaşık 4 bin 700 lira tutuyordu. Daha sonra krank gibi parçalarını kendim toplamaya karar verdim. Motor parçaları geldiğinde evde topladım. Topladıktan sonra bir kaç kez çalıştırdım, hoşuma gitmedi. Karbüratör çok küçük geldiği için onu değiştirdim. Daha sonra sanayide egzoz yaptıracaktım. Sanayiden dönerken vatandaşlar etrafıma toplandı, nasıl yaptığımı sordular. Ben de anlattım. Daha sonra hepsi cep telefonu numaramı istediler, maliyetini sordular. Sürekli mesaj atıyorlar, kendileri için yapmamı istiyorlar' diye konuştu.

Motorun egzoz kısmını eşi yemek yaparken fark ettiği doğalgaz borusunu kullanarak yaptığını dile getiren Özer, 'Sayı olarak motor kısmında 21 parça var. Deposu yaklaşık 2 litre benzin alıyor. 2 litreyle yaklaşık 80 ila 90 kilometre arasında gidebiliyoruz. Motorsuz kullanmak istediğinizde de debriyaja basıyorsunuz, pedalla kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da motoru devreye alabiliyorsunuz' şeklinde konuştu.