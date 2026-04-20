Kastamonu Üniversitesi öğrencileri tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 7 farklı bölgeden 7 farklı kültür ve 7 farklı yemeğin yer aldığı stantlar yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi tarafından 50. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında gastronomi etkinliği düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'deki 7 coğrafi bölgeye ait öne çıkan yemekler ile bu yemeklerin hikayeleri ve kültürel açıdan değerleri anlatıldı. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm Rehberlik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler, bahçede kurulan stantlarda öğrencilere tanıtıldı. Daha sonra yemekler, öğrencilere ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim, 'Hazırlanan yemeklerin ikramının yanı sıra, Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerimiz de bu hikayelerini ve bu bölgenin öne çıkan turizm değerlerini anlatıyorlar. Bizim bu etkinlikle amacımız, fakültemizin ormancılık ve tabiat turizmi misyonuna bir nebze olsa da katıda bulunmak. Ülkemizin turizm değerlerini, gastronomi değerlerini öne çıkarmak, bir farkındalık oluşturmak da istedik. Gelen kalabalıktan bunun oluştuğunu görmek mümkün. Hafta boyunca çok sayıda etkinliğimiz oldu. Bu sadece bir tanesi' dedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencisi ve Gastronomi Rehberlik Topluluğu Başkanı Edanur Doğanay ise, 'Turizm Haftası'nda 7 bölgemizden 7 farklı kültür ve 7 farklı tarihi birleştirmek istedik. Gastronomi öğrencileri ve Rehberlik öğrencilerinin birleşmesiyle tam bir birlik olarak güzel bir organizasyon yaptık. Bölgelere ait yemeklerin yer aldığı stantların başına o bölgedeki arkadaşlarımızı yerleştirdik' diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi rehberlik öğrencisi Cemile Dibebiş de farklı kültürlerin yemeklerini bir arada görme ve tatma şansı bulduklarını ifade etti.