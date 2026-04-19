Kastamonu'nun Cide ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Cide ilçesi Irmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmayan metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.