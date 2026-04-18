Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde üretilen kestane balının tescillenmesi ve uluslararası alanda desteklenmesi için Doğanyurt Belediyesi öncülüğünde çalışma başlatılacak. Bu kapsamda, Cide Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Serdar Kaptan ve yönetim kurulu üyeleri, Doğanyurt Belediyesi'ni ziyaret edildi. Görüşmede, Doğanyurt kestane balının markalaşması, coğrafi işaret tescil belgesi süreci ve Avrupa Birliği destekli projeler üzerine yapılacak iş birlikleri ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, kestane balının bölge için önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek, 'Kestane balımızın coğrafi işaret alması ve Avrupa Birliği hibe destekleriyle yürütülecek çalışmalar için ilk adımı attık' dedi.

Öte yandan, Kastamonu kestane balı, Kastamonu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan başvuruyla 2022 yılında Türk Patent Marka Kurumu tarafından tescillenmişti.