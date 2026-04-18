Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda ve Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığında Antalya'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de katıldı. Hizmet anlayışı, belediyecilikte verimlilik ve sürdürülebilir projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulan toplantıya katılan Başkan Kavaklıgil, 'üretken belediyecilik' vizyonu doğrultusunda Tosya'nın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine görüşlerini paylaşarak, ilçe için planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.