Kastamonu'nun Tosya ilçesinde önündeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki motosiklet, önünde seyir halinde olan E.G. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.