Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldaki çukurdan su içen karacalar, su içerken görüntülendi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda gezintiye çıkan karaca ailesi, karayoluna kadar indi. Yoldaki çukurda biriken sudan içen karacalar, araca aldırış etmeden etrafı sık sık kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı. Araçların varlığına aldırış etmeyen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen o anlar, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koyarken, aynı zamanda doğa ile uyum içinde yaşamanın önemini hatırlattı.