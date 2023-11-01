Kastamonu’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolu havalimanı kavşağında Serdar Ç. idaresindeki 48 FH 898 plakalı otomobil ile Cafer T. yönetimindeki 37 EN 514 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Serdar Ç. ve Cafer T. ile araçta yolcu olarak bulunan Saniye T., Emel Ç. ve Yavuz Ç. yaralandı.

Diğer kaza ise Kastamonu-Taşköprü karayolu 4. kilometrede meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 37 LR 460 plakalı tarım aletleri yüklü kamyonet ile Tacittin H. idaresindeki 06 BJ 0529 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tacittin H. yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.