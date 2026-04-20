Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter, pazartesi sabah okullarda Türk bayraklı törenlere katıldı. Kurter öğretmen ve öğrencilere Türk bayrağı dağıttı.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa Siverek'te ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olaylar nedeniyle 3 günlük iş bırakma eyleminin ardından, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter, okulları ziyaret ederek İstiklal Marşı törenlerine katıldı ve Türk bayrağı dağıttı.

Önce Balıkesir Karesi Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulunda ve Karesi Fatih Ortaokulunda öğrencilerle ve öğretmenlerle haftaya başlayan Kurter, 'Gençlerimizi yalnız bırakmayacak karanlık odakların geleceğimizi karartmasına asla izin vermeyeceğiz. Okullarımıza, öğrencilerimize ve mesleğimize her zamankinden daha çok sahip çıkıyoruz. Biz öyle biliriz ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Çocuklarımıza, okullarımıza ve mesleğimize sahip çıkmak için ay yıldızlı bayraklarla okullarımızdayız' dedi.

Ardından Altıeylül Yunus Emre Ortaokulunda öğrencileriler ve öğretmenlerle buluşan ve burada da Türk bayrakları dağıtan Kurter, 'Sanal dünyanın karanlık oyunlarını bozmak, öğrencilerimize ve mesleğimize daha da sıkı sarılmak için bayraklarla okullarımızdayız

Daha sonra Altıeylül Naim Süleymanoğlu İlkokuluna da geçen ve öğrencileriler il öğretmenlerle buluşan Ercan Kurter, 'Birlik ve beraberliğimizi haykırmak için bayraklarla okullarımızdayız; öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle okullarımızda omuz omuzayız' dedi.