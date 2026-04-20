Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Enes Doğan, 10. Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivanlık ünvanını kazandı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Şehrimizin gururu Enes Doğan'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 12 yıl aradan sonra düzenlenen 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Yağlı güreş sezonunun açılışının da gerçekleştirildiği Kepez'de Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, müsabakaları tribünden takip etti. Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayan pehlivanların kıran kırana mücadelesine sahne olan güreşlerin finalinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un güreşçisi Enes Doğan, rakibi Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivanlık ünvanının sahibi oldu. Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Recep Kara, Orhan Okullu ve İsmail Balaban gibi birçok başpehlivanın ter döktüğü Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin şampiyonu Enes Doğan'a altın kemeri Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz takdim etti.

Akın 'Enes Doğan'ı yürekten kutluyorum'

Balıkesir'i ata sporu yağlı güreşlerde zirveye taşıyan ve geçtiğimiz günlerde güven tazeleyerek yeniden Yağlı Güreş Birliği Başkanı seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, başarılarıyla dualı çayırlarda Balıkesir'in adını gururla taşıyan Enes Doğan'ı tebrik etti. Kepez 10. Yağlı Güreşleri'nde sezon açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştiren Başkan Akın, 'Ata sporumuz yağlı güreşin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dualı çayırın bereketini, birlik ve kardeşliğimizin gücünü hep birlikte yaşatıyoruz. Bu önemli günde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'umuzun gururu, güreşçimiz Enes Doğan'ı sergilediği üstün performans ve şampiyonluktan dolayı yürekten kutluyorum. Cihan Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları olarak er meydanlarında Balıkesir'imizin ismini zirveye taşımak için desteklerimizi sürdüreceğiz. Hep birlikte ata sporumuzu çok daha yukarılara taşıyacağız' ifadelerini kullandı.