Yenipazar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yenipazar Anaokulu'nda eğitim gören çocuklar, Belediye Başkanı Malik Ercan tarafından belediyede misafir edildi. Etkinlik kapsamında Başkan Ercan, makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. Belediye başkanlığı koltuğuna oturan minikler, istek ve düşüncelerini paylaşarak belediye çalışmaları hakkında hayallerini dile getirdi. Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ercan, talepleri dinleyerek çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Ercan, ziyaretlerinden dolayı eğitimcilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Ercan, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yenipazar Anaokulu'nda eğitimlerine devam eden çocuklarımızı Belediyemizde ağırladık. Sembolik olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan çocuklarımızdan isteklerini dinledik. Kendilerine hediyelerimizi verdik. Eğitimcilerimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.