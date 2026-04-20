İncirliova Belediyesi'ni ziyaret eden 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya 'Başkan Amca' diyerek sürpriz hediyeler takdim etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Külliye Camii Hz. Zeynep 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğretmenleri Fadime Kapan eşliğinde İncirliova Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleşen ziyarette minik öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri Başkan Kaya'ya takdim etti. Samimi anlara sahne olan buluşmada renkli görüntüler oluştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, minik misafirlerine teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona ererken Başkan Kaya; 'Minik yavrularımızın tertemiz kalpleri ve kendi emekleriyle hazırladıkları anlamlı hediyeleri bizleri son derece mutlu etti. Bu nazik ziyaretleri ve içten sürprizleri için sevgili öğrencilerimize ve değerli hocamıza teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum' dedi.