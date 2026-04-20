Nazilli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar bayram coşkusunun doya doya yaşayacak.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında; 20, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik boyama atölyeleri düzenlenecek. 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde çok sesli çocuk korosu konseri gerçekleştirilecek. 23 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da yine aynı merkezde Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Afacanlar Sınıfı' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Kutlamalar, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak şişme oyun parkı ile devam edecek. Etkinlik alanında çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapılacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; 'Eğitimle, sanatla, sporla büyüyen; yapay eğlencelerden uzak, severek öğrenerek gelişen bir nesil için sosyal belediyecilik alanında çalışmalara devam ediyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum' dedi.