Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eğitim kurumlarında güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla 'Okul Güvenliği ve Okulların Risk Analizi' konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası Jandarma Komutanı Anıl Kosalı ile ilçedeki resmi ve özel okul müdürleri katıldı. Toplantıda, okullardaki mevcut güvenlik durumu detaylı şekilde ele alınırken, eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önleyici tedbirler değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için yapılacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, okul güvenliğinin eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu konuda tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.