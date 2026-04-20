Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımına başlanan hayvan barınağı alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Nuri Güler, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla başlatılan barınak projesinde çalışmalar devam ediyor. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Baklaköy Mahallesi'nde inşasına başlanan barınak alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İncelemeler sırasında projenin mevcut durumu değerlendirildi, çalışmaların hızlı ve sağlıklı ilerlemesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Başkan Güler, hem vatandaşların güvenliğinin sağlanması hem de sokak hayvanlarının daha huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi adına projeye büyük önem verdiklerini ifade etti. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Güler, barınak projesinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede önemli bir ihtiyacın karşılanacağını kaydetti.