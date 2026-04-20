Aydınlı doğaseverlerin bu haftaki durağı İzmir'in Urla ilçesi oldu.

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri doğa gezilerine devam ediyor. Doğaseverler, bu haftaki gezisini İzmir'in Urla ilçesine gerçekleştirdi. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik Urla'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin incelemesi ile devam etti.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü gezi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ' Bu haftaki etkinliğimizi, İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Urla'da gerçekleştirdik. Rotamızın ilk durağı, Eğriliman bölgesinden Özbek Köyü'ne uzanan parkur oldu. Bahar çiçeklerinin coştuğu doğa içinde keyifli bir yürüyüş yaptık. Özbek Köyü'nde, kırsal mimari mirasın güzel örneklerini inceledik. Ekoturizm etkinlikleriyle hareketlenen köyde, ziyaretçiler için kurulan pazar yerinden alışveriş yaptık. Köyün kuruluşuyla yaşıt olduğu söylenen anıt ağacı da inceledik. Özbek Köyü'nden sonra, etrafı bağlar ve zeytinliklerle çevrili Urla merkeze geçtik. Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen, sanat ve gastronominin buluştuğu Sanat Sokağı'ndan Malgaca Pazarı'na kadar gezdik ve lezzetli yemeklerin tadına baktık. Daha sonra, 12 İyon kentinden biri olan Klazomenai'deki 2 bin 600 yıllık zeytinyağı işliğini ziyaret ettik. Antik kentin yanında kurulan yerel pazardan, Urla'nın meşhur enginarlarından aldık. Rotamızın sonunda, İskele Meydanı'nda çaylarımızı içtikten sonra Kuşadası'na geri döndük' dedi.