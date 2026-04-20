Diyarbakır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 'uyuşturucu madde ticareti yapan', 'nakleden' ve 'kullanan kişilere' yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar ettiği belirtildi. Açıklamada, 19 olay meydana geldiği, 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken operasyonlar neticesinde 18 kilo esrar maddesi ve 2 bin 253 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.