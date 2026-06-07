Türkiye'nin en şifalı kaplıca sularına sahip olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalar yeni turizm sezonuna hazırlandı.

Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalar, yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kaplıca bölgesinde bulunan otel ve pansiyon işletme sahipleri, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Diyarbakır Otelciler Birliği temsilcileri ile istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda ilçeye gelecek olan ziyaretçilerin en iyi şekilde karşılanması ve memnuniyetle ayrılmaları konusunda kararlar alındı.