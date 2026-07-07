Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen, dünyanın önde gelen uluslararası gayrimenkul, yatırım, göçmenlik ve eğitim fuarlarından birinde Türkiye'nin yatırım potansiyeli uluslararası yatırımcılara tanıtıldı.

DVT Group CEO'su Devlet Turkmen liderliğindeki ekip, fuar boyunca Çinli yatırımcılar, iş insanları ve uluslararası ziyaretçilerle bir araya gelerek Türkiye'nin gayrimenkul sektörü, yatırım fırsatları, yatırım yoluyla vatandaşlık programı, oturma izni, şirket kuruluşu ve eğitim alanındaki imkânları hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. DVT Group standı, fuar süresince Türkiye'de yatırım yapmak isteyen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü turizm sektörü, gelişen ekonomisi ve yatırım olanakları ön plana çıkarıldı. DVT Group CEO'su Devlet Turkmen, amaçlarının yalnızca şirketlerini tanıtmak olmadığını, aynı zamanda Türkiye'ye uluslararası yatırımcı kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Turkmen, şu ifadeleri kullandı:

''Biz burada sadece DVT Group'u temsil etmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin yatırım potansiyelini uluslararası yatırımcılara anlatıyoruz. Türkiye'ye gelecek her yatırımın ekonomimize, inşaat sektörümüze, istihdama ve ticaretimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.'

Uluslararası fuarların Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Turkmen, Çin pazarının dünya ekonomisinin en güçlü yatırım merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Türk şirketlerinin bu tür organizasyonlarda daha fazla yer almasının ülkeye uzun vadede önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Turkmen sözlerini şöyle tamamladı:

'Bugün burada kurduğumuz her temasın, yarın Türkiye'ye gelecek yeni yatırımların temelini oluşturacağına inanıyoruz. Amacımız yalnızca iş geliştirmek değil, Türkiye'nin güvenilir ve güçlü bir yatırım merkezi olduğunu uluslararası platformlarda anlatmak ve ülkemize daha fazla yatırımcı kazandırmaktır.'

DVT Group, uluslararası fuarlarda Türkiye'nin yatırım potansiyelini tanıtma ve yabancı yatırımcıları Türkiye ekonomisiyle buluşturma çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.