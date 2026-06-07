Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitim süreçlerine katkı sunmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye desteği sağladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kırtasiye desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen ve 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ilkokul birinci sınıfa başlayacak 440 çocuğa okul çantası ve temel kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı. Programa katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ömer Saman, çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek etkinliği takip etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Saman, velilerle de görüş alışverişinde bulundu. Program kapsamında, içerisinde defter, kalem, boya seti ve çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu okul çantaları çocukların velilerine teslim edildi. Sağlanan destekle çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulurken, yerel yönetim ile uluslararası dayanışma ağları arasındaki iş birliğinin de anlamlı bir örneği sergilendi.