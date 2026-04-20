Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.