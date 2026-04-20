Balıkesir'de, 18 Nisan Dünya Miras Günü kapsamında düzenlenen 'Arkeolojik Kazı Alanları Fotoğraf Sergisi' vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Daskyleion Antik Kenti, Antandros Antik Kenti, Kyzikos Antik Kenti, Adramytteion Antik Kenti ve Andık Mağarası'ndan gün yüzüne çıkarılan eserlerle geçmişin izleri günümüze taşındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Salih Tozan Kültür ve Gösteri Merkezi önünde organize edilen sergi, kentin zengin kültürel mirasına dikkat çekerek vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sergiyi ziyaret edenler, tarihi kazı alanlarından elde edilen buluntular aracılığıyla geçmişe uzanan anlamlı bir yolculuk deneyimledi. Şehrin eşsiz doğasıyla öne çıkan bölgelerindeki tarihi zenginliği gün yüzüne çıkarmak için önemli çalışmalar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonuyla kültür turizmini geliştirecek adımlar atılıyor

Balıkesir genelinde sürdürülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de kurumsal destek sağlıyor. Özellikle Daskyleion Antik Kenti, Kyzikos Antik Kenti, Antandros Antik Kenti, Adramytteion Antik Kenti ve Andık Mağarası gibi önemli yerleşimlerde yürütülen bilimsel çalışmalar desteklenirken; elde edilen buluntular ise ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek müze koleksiyonlarına kazandırılıyor. Kentin tarihi zenginliğini gün yüzüne çıkarmak için titizlikle yürütülen çalışmalara desteklerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Marmara'nın incisi Balıkesir'i kültür turizminde de öne çıkan bir rota haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.