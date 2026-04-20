Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından, Türk mimarlık tarihinin en büyük dehası Mimar Sinan'ı anmak amacıyla Bigadiç ilçesine kapsamlı bir teknik gezi düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 60'a yakın öğrenci ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı klasik dönem eserleri teknik bir bakış açısıyla incelendi.

Mimar Sinan'ın vefatının 438. yıl dönümü anısına düzenlenen teknik gezi, hem akademik bir inceleme hem de tarihi mirasın korunması adına önemli bir iş birliğine sahne oldu. Geziye katılan mimarlar Mimar Sinan'ın yaşadığı dönemde onun Hassa Mimarlar Ocağı'nın mimari anlayışını yansıtan eserleri inceledi.

Kasım Paşa Camii için restorasyon mutabık kararı

Gezi kapsamında ilk durak olan Kasım Paşa Camii ve Hamamı'nda, Hassa Mimarlar Ocağı'nın mimari anlayışı üzerine detaylı saha analizleri yapıldı. Yapının özgünlüğünü yansıtan kare planlı ve merkezi kubbeli kurgusu üzerinde duran uzmanlar ve öğrenciler, eserin günümüzdeki durumu hakkında teknik değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğin en önemli çıktısı ise, Kasım Paşa Camii'nin tarihi dokusuna sadık kalınarak, orijinal haliyle restorasyon edilmesi konusunda taraflar arasında sağlanan fikir birliği oldu.

Mimarlar Teknik ekibi, günün devamında Bigadiç Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Orta Çağ Anadolu savunma mimarisinin önemli bir örneği olan kale, topoğrafya ile kurduğu uyum, taş örgü sur duvarları ve stratejik konumlandırma teknikleri açısından genç mimar adaylarına ders niteliğinde bir örnek sundu.

'Ben Mimar Sinan' Söyleşisi ile geleceğe vizyon

Günün sonunda gerçekleştirilen 'Ben Mimar Sinan' başlıklı söyleşi ve teknik değerlendirme toplantısında, mimarlık mesleğinin etik değerleri ve tarihi eserleri koruma bilinci üzerinde duruldu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve akşam yemeği ile sona erdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan yetkililer; akademik bilgi birikimini saha deneyimiyle birleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, bu tür çalışmaların şehrin kültürel mirasına sahip çıkma noktasında kilit rol oynadığını vurguladı.