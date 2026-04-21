Bursa'nın köklü tarihi ve kültürel mirasını dünyaya taşıyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, tek günde ulaştığı 9 bin 11 ziyaretçi ile dikkat çeken bir rekora imza attı. Bu rakam, sadece sayısal bir başarı değil, aynı zamanda geçmişe duyulan derin ilginin güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı.

Bursa'nın tarihi kimliğini yansıtan en önemli kültür duraklarından biri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Belediyesi'nin içerik ve etkinliklerle zenginleştirdiği yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mimari kurgusu, güçlü görsel anlatımı ve deneyim odaklı sunumuyla öne çıkan müze, Bursa'nın fethini etkileyici bir atmosfer eşliğinde ziyaretçilerine aktarıyor. Bu kapsamda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 18 Nisan Cumartesi günü 9 bin 11 kişilik yoğunluğa ulaşarak önemli bir ziyaretçi hareketliliğine ulaştı.

Açıldığı günden bu yana ilk defa gözlenen bu artış, müzenin kültürel turizmdeki konumunu daha da güçlendirirken, Bursa'nın tarihi değerlerinin geniş kitlelere yayılmasına katkı sağladı.

3 milyon 408 bin ziyaretçiye ulaştı

Toplam ziyaretçi sayısı 3 milyon 408 bine yükselen ve kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Fetih Müzesi'nin önümüzdeki dönemde benzer yoğunlukta ilgi görmesi bekleniyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkında detaylı bilgiye https://panorama1326.osmangazi.bel.tr/tr adresinden ulaşılabilir.