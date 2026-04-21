Denizli'nin Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Buldan Girne Mahallesi, Ziftlik mevkiinde maden arama çalışmalarının doğal yaşama ve su kaynaklarına zarar vereceğini belirten açıklamasını Cumhurbaşkanlığına ulaştırdı.

Cumhurbaşkanlığına, Denizli Milletvekillerine ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yaptığı açıklamayı ulaştıran Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, konunun takipçisi olacaklarını belirterek 'Konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Muhtemel felaketlerin yaşanmaması için kendilerini haberdar ettik. Bugüne kadar açılan davalardan sonuç çıkmaması durumunda bizde dava açacağız. Bu çevre zararının önlenmesi için elimizden ne geliyorsa yerine getireceğiz' dedi.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Sayın Cumhurbaşkanım; Denizli ili Buldan ilçesinde devam etmekte olan maden alma çalışmaları faaliyet göstermektedir. Bizler ülkemizin kalkınması için yer altı kaynaklarımızın kullanılmasına karşı değiliz, şu anda hali hazırda 3 farklı alanda maden çalışması vardır, ancak İlçemiz 'Başçeşme' mevkiinde yeni başlayan Feldspat madeni çıkarma çalışma sahasının ÇED raporu olmadığı tespit edilmiştir. Bu bölge aynı zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından Kesin Korunacak Hassas Alan olarak onaylanmıştır. Ayrıca ilçemizin içme suyu ve kullanım suyunun %40'da bu bölgeden temin edilmekte ve bölgemizde ki tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimiz de bu bölgede ki su kaynaklarıyla üretim yapmaktadır. İlçemizin yaşamı için en önemli oksijen deposu olan bu bölgenin yapısının bozulması bizlerin geleceği açısından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız tarafından Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescillenen yerlerde ve çevresinde ÇED raporu alınmadan maden çalışması izni verilmesi bölgemiz açısından ileriye dönük vahim sonuçlar doğuracağı aşikârdır, biz gelecek nesillerde bu şekilde kötü sonuçlarla karşılaşmak istemiyoruz. İlçemiz de Başçeşme mevkiinde başlamış olan Feldspat madeni çıkarma çalışmasının acilen durdurulmasını istiyoruz. Gereğinin yapılmasını siz Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla arz ederim'