Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, sırtından bıçakla yaralanan Ş.A.(33) ticari taksiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan Ş.A.'nın yoğun bakımda ve durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçan şüpheliler; A.B., F.C.E. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.