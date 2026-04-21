Ülke genelinde olduğuğu gibi Eskişehir'de değişen ve istikrarsız olan hava şartları, hastalanma tehlikesi ile karşıya kalan vatandaşları endileşelendiriyor.

Son dönemde etkili olan istikrarsız hava durumu, vatandaşların günlük yaşamını ve sağlığını olumsuz etkiliyor. Sıcaklıkların ani düşüş ve yükseliş göstermesi, mevsim geçişlerinin belirginliğini yitirdiğine dair tartışmaları beraberinde getirdi.

'Bir gün bir günü tutmuyor'

Hava şartlarının belirsizliğinden yakınan Zehra Zerrin Tunç, dışarı çıkmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol ettiğini söyleyerek, 'Eskişehir'de hava şartları çok dengesiz. Bir gün bir günü tutmuyor. Bu durum hem bizi hasta ediyor hem de dengemizi bozuyor' dedi.

'Dört mevsimi yaşayamaz olduk'

Doğma büyüme Eskişehirli olduğunu ifade eden Savaş Tunç, eski kışlar ile günümüzdeki hava şartları arasındaki farka dikkat çekti. Geçmişte mevsimlerin daha belirgin yaşandığını dile getiren Tunç, 'Eskiden dört mevsim yaşardık, şimdi direkt yaza ya da direkt kışa giriyoruz. İlkbahar ve sonbaharı göremiyoruz. Mesela meyve ağaçları çiçek açtı, ardından yağmur ve dolu yağınca hepsi bitti. Eskiden bir kar yağardı, 3-4 ay yerden kalkmazdı. Kapı kollarının elimize donduğu ayazlar olurdu. Şimdi ise havanın nasıl olacağı hiç belli olmuyor' diye konuştu.

'Mevsimler çarpık hale geldi'

Hava değişimlerinin sağlık üzerindeki etkilerine değinen Ali Sarı ise mevsimlerin düzeninin bozulduğunu vurguladı. Sarı, 'Mevsimler çarpık oldu artık. Güneş gördüğümüzde dışarı çıkıp hava almaya çalışıyoruz ama bu ani değişimler nedeniyle enfeksiyon kapıyoruz. Daha çok sağlığımızı korumaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.