Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından şehit ve gaziler için anma programı düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Eskişehir Bedrettin Camii İmamı Emre Şimşek tarafından Kur'an-ı Kerim ve tilaveti okundu. Şehit ve gaziler için şiirler ile ilahiler seslendirilmesiyle devam eden programda video gösterimleri de yapıldı.

'Yurt toprakları için verilen mücadeleyi idrak etmeliyiz'

Açılış konuşmasını yapan Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, 'Bugün huzur ve güven içerisinde yaşama imkânına sahip olduğumuz güzel ülkemizi kanları ile yoğurarak bizlere bırakan şehitlerimizin fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız ve unutmamalıyız. Bu mukaddes yurt topraklarının korunması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeliyiz. Gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza karşı bir borç bilmeliyiz' dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin de konuşmalar yaptığı programın sonunda katılımcıları plaket takdim edildi.