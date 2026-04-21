Afyonkarahisar'da komşular arasında halı çırpma ve gürültü meselesi yüzünden çıkan tartışmada, yaşlı çifti pompalı tüfek ve tabanca ile vurarak öldüren karı koca geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin 'cinayetleri neden işlediniz' sorularını yanıtsız bıraktı.

Olay, dün sabah kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ. ile tartıştı. Bu sabah erken saatlerde de iki taraf arasında yine tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Erhan İ. ile Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Bodur çiftçi ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Cinayetin ardından KADES'ten yardım istediler

Olayın ardından Erhan İ. ve Nursel İ., Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basarak yardım istedi. Bunun üzerine yaklaşık 4 dakika içerisinde bölgeye gelen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Erhan İ. ve Nursel İ., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıslar adliye girişinde gazetecilerin 'cinayetleri neden işlediniz' sorularını yanıtsız bıraktı.