Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, M. S. isimli şahsın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Yapılan takip neticesinde şüpheli, Karaköy Mahallesinde çıkan geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
