Rize kültürünün bir zamanlar vazgeçilmezi olan ancak sonradan unutulmaya yüz tutan armonik kültürü 8 yaşındaki Kuzey Yılmaz ile yeni nesillere aktarılmaya hazırlanıyor.

Karadeniz müziğinin önemli geleneklerinden horon, geçmişte armonik ile çalınır ve insanlar armonik ezgileriyle horon oynardı. Teknolojinin gelişmesi ve çalan müzisyenlerinin yaşının ilerlemesiyle bir armonikler de rafa kalkmaya başladı. Şimdilerde ise geriye hızlı bir dönüş başladı ve raflarda tozlanan armonikler yeniden çıkmaya başladı. Öyle ki 7'den 77'ye herkesin özlediği armonik ezgileri artık düğünlerde orglarla değil armoniklerle çalınmaya başladı.

Rize merkeze bağlı Taşlık köyünde yaşayan 8 yaşındaki Kuzey Yılmaz da, iyi bir piyanist olan amcası 39 yaşındaki Zelkif Yılmaz'ın armonik çalışını önce dinledi, sonra izledi ve şimdi çalmaya başladı. Videolardan yola çıkarak heveslendiğini dile getiren minik müzisyen şimdi ise iyi bir armonik ustası oldu ve dinleyenleri kendisine hayran bırakmaya başladı.

Geçmişte Rize düğünlerinde saatlerce armonik çalındığını ancak bir dönem unutulduğunu dile getiren Zelkif Yılmaz, 'Rize'de hangi düğüne hangi eğlenceye giderseniz armonik duyarsınız. Eskiden daha fazlaydı. Biz de büyüklerden duyduğumuz kadar çalarak bugüne taşımaya çalıştık. Bu zamanlara getirdik. Ben armonik çalmayı kendim öğrendim. Duyduklarımı kulağıma kazıyarak öğrendim. Bir tane armonik aldım ve işi tuşlara döktüm. Zaten piyanistim. Ben de düşündüm, 'Geçmişten gelen armonik kültürünü günümüze nasıl taşırız?' dedim. Şimdi de yeğenim, daha küçük yaştaki çocuklar aşık oldu buna' dedi.

'Geçmişten gelen böyle bir kültürü geleceğe taşımak beni çok mutlu etti'

Şehrine ait geçmişten gelen bir kültürü geleceğe taşımanın kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, 'Belli yaş aralığındaki büyüklerimiz artık bunu çalmamaya başladılar. Öyle olunca da bir süre unutuldu. Biz bunu yeniden canlandırdık işte. İnanıyorum ki bizden sonraki nesiller bu kültürü en güzel şekilde devam ettirecekler. Geçmişten gelen böyle bir kültürü geleceğe taşımak beni çok mutlu etti. Zaten armonik aşığı bir insanım ve şimdi görüyorum ki epey bir yol kat etmişiz' ifadelerini kullandı.

'Her geçen gün üzerine kattı'

8 yaşındaki yeğeni Kuzey'in de kendisinden etkilenerek armonik merakının başladığını ve bu durumunda kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini kaydeden Yılmaz, 'Yeğenim Kuzey de beni dinleyerek hoşuna gitti. Müzik kulağı zaten vardı. Bir tane armonik de ona aldık. 2 günde duyduklarını çıkarmaya başladı. Biz de o ışığı görünce bir şeyler daha öğrettik. Her geçen gün üzerine kattı. Ama her zaman kendi müzik kulağında ilham aldı' şeklinde konuştu.

'Öğret bile diyen var'

Amcasından görerek çalmaya başladığı ve kendisinden gören arkadaşlarının da bu kültür için heveslendiğini dile getiren minik müzisyen Kuzey Yılmaz, 'Amcamın videolarını gördüm ve heveslendim. Sonra bana da aldılar. Amcamın videolarını izleye izleye çıkarmaya çalıştım. Önce bir şarkıyı çıkardım sonrasında bir tane daha ve böyle oldu. Okula ilk armonik getirdiğimde sordular ne olduğunu ve ben de anlattım. Çalmaya başlayınca ilk önce tebrik ettiler sonra onlarda oynamaya başladılar. Bir tane arkadaşım da benden görünce armonik aldı ve şimdi o da çalmaya çalışıyor. Öğret bile diyen var. Çok güzel hissettim' dedi.